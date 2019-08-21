0553 313 94 23

İftira içeriklerini kaldırmadılar! AİHM Türkiye'ye süre verdi

Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içerikleri kaldırmayan Wikipedia'ya Türkiye'den erişim sağlanmıyor. AİHM ise ülkede getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için Türkiye'ye Ekim ayına kadar süre verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
İftira içeriklerini kaldırmadılar! AİHM Türkiye'ye süre verdi

Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği yapan bir ülke gibi yansıtan Wikipedia sitesine Türkiye'den girilmiyor. Türk yetkililerin içerikleri kaldırın çağrısı uzun süredir cevapsız kalmış durumda. AİHM, Wikimedia Vakfı’nın Ankara’ya karşı dava başvurusu dosyasını hızlandırılmış prosedürle işleme koydu. Strasbourg'daki Mahkeme, Wikipedia’ya (Vikipedi) Türkiye’de getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için Türkiye'ye 31 Ekim 2019’a kadar süre verdi.

Erişimin sağlanmamasının sebebi: İftiralar

Vikipedia, Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan" içerikleri kaldırmadığı için kapatıldı. İşte o gerekçeler

"Wikipedia'ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir."

AİHM görüş talep etti

Wikipedia’nın tamamına getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine uyumlu olup olmadığını sorgulayan AİHM, ihtilaf konusu yasak tedbirinin “meşruluğu”, “zorunlu bir sosyal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği” ve “hedeflenen meşru amaçlarla orantılılığı” hakkında da taraflardan görüş talep etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
  1. Ankara
  2. AİHM
  3. Wikipedia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    1. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    2. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    3. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    4. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    5. Hakkari’de haşerelerle mücadele..
    6. Futbol: TFF 1. Lig
    7. Futbol: Süper Lig
    8. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak..
    9. Beşiktaş, genç oyuncusunu..
    10. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    11. Öğretmenlere "tasarım odaklı düşünme"..
    12. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    13. "Terörle, teröristle iltisaklı olan..
    14. Mersin’de konut satışları temmuz..
    15. Kulisleri sallayan Fatih Terim iddiası
    16. ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür..
    17. Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün..
    18. İyi Parti’nin belediye başkan adayı..
    19. KidZania 100 binden fazla çocuğu..
    20. Başkan Dutlulu maaşıyla 30 öğrenciye..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!