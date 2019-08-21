İftira içeriklerini kaldırmadılar! AİHM Türkiye'ye süre verdi

Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği yapan bir ülke gibi yansıtan Wikipedia sitesine Türkiye'den girilmiyor. Türk yetkililerin içerikleri kaldırın çağrısı uzun süredir cevapsız kalmış durumda. AİHM, Wikimedia Vakfı’nın Ankara’ya karşı dava başvurusu dosyasını hızlandırılmış prosedürle işleme koydu. Strasbourg'daki Mahkeme, Wikipedia’ya (Vikipedi) Türkiye’de getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için Türkiye'ye 31 Ekim 2019’a kadar süre verdi.

Erişimin sağlanmamasının sebebi: İftiralar

Vikipedia, Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan" içerikleri kaldırmadığı için kapatıldı. İşte o gerekçeler

"Wikipedia'ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir."

AİHM görüş talep etti

Wikipedia’nın tamamına getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine uyumlu olup olmadığını sorgulayan AİHM, ihtilaf konusu yasak tedbirinin “meşruluğu”, “zorunlu bir sosyal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği” ve “hedeflenen meşru amaçlarla orantılılığı” hakkında da taraflardan görüş talep etti.