THY- Banjul
0553 313 94 23

AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutukluluk sürecininin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğu gerekçesiyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti

20 Kasım 2018 Salı 13:23
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istedi.

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Demirtaş'ın tutukluluk durumunun meclisteki çalışmalara katılmasını engellediği ve bu nedenle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı belirtildi.

Demirtaş'ın referandum ve cumhurbaşkanı seçimleri dönemlerinde tutukluluk halinin devam etmesinin ise siyasi özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığı kaydedilen kararda, “hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir” içerikli 18’inci maddesine dayanarak Demirtaş’ın serbest bırakılması talebi yer aldı.

Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:23
  1. AİHM
  2. HDP
  3. Selahattin Demirtaş
  4. tutukluluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TL dünyanın en güçlü parası oldu
    1. TL dünyanın en güçlü parası oldu
    2. 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
    3. D100 kara yolunda drift yapan şüpheli..
    4. İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan..
    5. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    6. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    7. Hücre bile uzay gibi
    8. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    9. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    10. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    11. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    13. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    14. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    15. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    16. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    17. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    18. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    19. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    20. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı