AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istedi.

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Demirtaş'ın tutukluluk durumunun meclisteki çalışmalara katılmasını engellediği ve bu nedenle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı belirtildi.

Demirtaş'ın referandum ve cumhurbaşkanı seçimleri dönemlerinde tutukluluk halinin devam etmesinin ise siyasi özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığı kaydedilen kararda, “hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir” içerikli 18’inci maddesine dayanarak Demirtaş’ın serbest bırakılması talebi yer aldı.

Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi.