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AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku! Yönetim haksız bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan Hagar Lachiri'nin başvurusunu karara bağlayarak Belçika yönetimini haksız buldu.

18 Eylül 2018 Salı 12:23
AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku! Yönetim haksız bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız buldu.

AİHM, 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri'nin başvurusunu karara bağladı.

AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna" hükmedildi.

"DİNİ AİDİYETİNİ ÖZGÜRCE GÖSTERME HAKKINI" KISITLAMA GÖRÜŞÜ

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesinin kadını duruşma salonundan çıkararak "dini aidiyetini özgürce gösterme hakkını" kısıtladığı görüşünü paylaştı.

Mahkeme, Lachiri'nin duruşma salonundan çıkarılma nedeni olarak gösterilen "mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski" gibi iddiaları da reddederek Belçika'yı, Lachiri'ye bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'e taşınmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:23
  1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
  2. Hagar Lachiri
  3. AİHM Birinci Daire
  4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
  5. Yüksek Mahkeme
  6. Belçika Mahkemesi
  7. Belçika

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