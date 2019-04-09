AİHM yargıçlığına Saadet Yüksel'in seçilmesi Dışişleri Bakanlığı:"AİHM'de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Doç. Dr. Saadet Yüksel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına seçilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AİHM'e Türk yargıç seçim sürecinin bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yapılan oylamayla tamamlandığı belirtildi. Avrupa Konseyinin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM'de yapılan seçimlerde, Türkiye'nin adaylarından Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de görev yapacak yeni Türk yargıç olarak seçildiği kaydedilen açıklamada, "AİHM'de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. Bu sürecin sonucunda, 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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