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AİHM Türkiye’yi ikikonuda suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), polis sorgusunda kötü muamele ile gözaltı süresinin uzunluğu ve koşullarıyla ilgili yapılan bir başvuruda, Türkiye’yi haksız buldu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
AİHM Türkiye’yi ikikonuda suçlu buldu

Umar Karatepe isimli vatandaşın yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. ve gözaltı koşullarıyla ilgili 5. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg Mahkemesi, Türkiye’nin, karar gereği, Karatepe’ye mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 15 bin 500 avro ödemesini kararlaştırdı. 7 Ekim 2003 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan Karatepe, 2005’te Türkiye’yi AİHM’e şikayet etmişti. YAYIN

LİSANSI’NDA DA TÜRKİYE HAKSIZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de bir radyo kanalının yayın lisansının iptal edilmesini de haksız buldu. Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi’nin 2005 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine” hükmetti. Merkezi İstanbul’da bulunan Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş, RTÜK’ün, 2002 yılında yayın lisansını iptal etmesinin ardından AİHM’e başvurmuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:29
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