0553 313 94 23

AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili temyizini kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti- Bu kapsamda AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak- Demirtaş'ın davası, AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Büyük Daire tarafından görüşülerek karara bağlanacak

19 Mart 2019 Salı 12:25
AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili temyizini kabul etti

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AİHM'in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş'ın bireysel başvurusu üzerine 20 Kasım 2018'de ihlal kararı verdi.

Söz konusu kararında, başvuranın "Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı" ve "Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı" yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alan mahkeme, "Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali" ve "Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

AİHM ayrıca, "başvuranın derhal tahliye edilmesi için Hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini" belirtti.

Mahkemenin bu kararına Adalet Bakanlığınca 18 Şubat 2019'da "Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi" talebiyle itirazda bulunuldu.

İtirazda özetle, "Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yorumu ve uygulanması açısından ciddi nitelikte sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği" hususlarına yer verilerek, bunun, AİHM'in benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğunun altı çizildi.

- Yeniden görüş sorulacak

Türkiye'nin itirazını inceleyen hakimlerden oluşan kurul, söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Bu kararla, davanın görülmesine yeniden başlanacak, başvurana ve Hükümete davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak.

AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg'ta duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek.

Kurul, Büyük Daire'ye yapılan taleplerin yüzde 95'inden fazlasını reddettiğinden, Türkiye'nin itirazının kabul edilmesi büyük önem taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:25
  1. AİHM
  2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  3. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  4. kabul
  5. temyiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni genel müdürden Turkcell hisselerine güven mesajı
    1. Yeni genel müdürden Turkcell..
    2. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de,..
    4. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    5. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    6. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    7. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    8. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    9. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    11. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    12. Teröristlere büyük finans! İşte..
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    15. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    16. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    17. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    18. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    19. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    20. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    21. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    22. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    23. Türk Telekom, az gören çocukların..
    24. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    25. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    26. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    27. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    28. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    30. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti