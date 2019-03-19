AİHM, Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

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