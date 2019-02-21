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AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti

Mahkeme, başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmadığını bildirdi

21 Şubat 2019 Perşembe 13:44
AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Strazburg merkezli mahkeme, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Dr. Zeynep Ahunbay, Özcan Yüksek ve Murat Cano tarafından 22 Şubat 2006'da "Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın inşasının kültüler mirasa zarar vereceği" şikayetiyle AİHM’ye yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Nihai kararda, başvurunun "kabul edilemez" olduğu belirtilerek söz konusu başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) hükümleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Üye ülkeler arasında kültürel mirasın korunmasının AİHS hükümlerine dahil edilmesine ilişkin görüş birliği bulunmadığına dikkati çekilen kararda, bu yönde ortak bir temayülün da oluşmadığı kaydedildi.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:44
  1. AİHM
  2. Hasankeyf
  3. Ilısu Barajı

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