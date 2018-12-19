0553 313 94 23

AİHM Batı Trakyalı kadının miras davasında Yunanistan'ı haksız buldu

AİHM, Batı Trakya Müslüman azınlığı mensubu kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazında Yunanistan'ı haksız buldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
AİHM Batı Trakyalı kadının miras davasında Yunanistan'ı haksız buldu

ATİNA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu bir kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı davada Yunanistan'ı haksız buldu.

AİHM, kocası ile Yunan hukukuna göre yaptıkları miras paylaşımına, eşinin vefatının ardından diğer akrabalarının itiraz etmesi üzerine çıkan anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan Hatice Molla Salih lehinde karar verdi.

Mahkeme açıklamasında, Yunanistan'ın, şeriat kanunlarını uygulayarak Salih'in haklarını çiğnediğine hükmedildi.

"Yunanistan, söz konusu zamanda şeriat hukukunu isteklerinin dışında da olsa bir kısım vatandaşlarını uygulayan tek Avrupa ülkesi." ifadesine yer verilen karara göre, İslam hukukunun Müslüman azınlık için zorunlu tutulmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca Yunanistan'daki konuya ilişkin yasa değişikliğinin Salih'in mağduriyetini gidermediğine işaret etti.

2008'de vefat eden kocasıyla noterde hazırladıkları vasiyetnameye akrabalarının itirazı üzerine 68 yaşındaki Salih, Yunanistan'da hukuki süreç başlatmış, Yüksek Mahkemeye (Arios Pagos) götürülen davada Yunan yargısı Salih'i haksız bulmuştu.

Salih, bunun üzerine davayı 2014'te AİHM'ye taşımıştı.

Batı Trakya'da Müslüman azınlığı arasındaki evlenme, boşama ve miras gibi konularda Lozan Anlaşması'nda kabul edildiği şekilde İslami hukuk kuralları geçerli kabul ediliyor. Bu tür davalarda müftüler karar veriyor.

Yunanistan hükümeti, söz konusu davanın ardından bu yılın ocak ayında, şeriat hukukunu Müslüman toplumu arasında zorunlu olmaktan çıkaran bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti. Buna göre, İslam hukukunun uygulanmasını taraflardan birinin kabul etmediği hallerde ülkedeki kanunlar önceliğe sahip olacak.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
  1. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan Söğüt nerede?
    1. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    2. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    3. Altın fiyatları
    4. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    5. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    6. 'Kuş' hikayesi
    7. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Ana baba hakkı
    10. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    11. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    12. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    13. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    14. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    15. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    16. Denizli'de CHP'den istifa
    17. Zorla güzellik gibi, zorla beslenme..
    18. Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk..
    19. Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!
    20. Yeni Malatyaspor kupada turladı
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti