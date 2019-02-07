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AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:11
AİHM, 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ................24 dk önce
    Sağlık olsun...Filistin de yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakları ihlal ediliyor, Suriyede de yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakları ihlal ediliyor, Irakta dayaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakları ihlal ediliyor, Afganistan dayaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakları ihlal ediliyor,,Sağlık olsun bizde de edilmiş çok birşey değil..

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