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AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tacikistan'da katılacağı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi görüyor"- "Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı iş birliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor"

14 Haziran 2019 Cuma 11:56
AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tacikistan'da katılacağı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi gördüğünü bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Haziran tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan'ın Başkenti Duşanbe'yi ziyaret edeceğini belirtti.

"Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon" temasıyla düzenlenen zirvede, askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetlerinin ele alınacağını, ileriye yönelik hedeflerin tespit edileceğini aktaran Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tacikistan'da katılacağı AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi görüyor. Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı iş birliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan'da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:56
  1. AİGK
  2. Tacikistan

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