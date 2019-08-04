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AIESEC gönüllüleri Atatürk’ü yazdı

Türkçe açılımı ’Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği’ olan AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ile Eskişehir’de faaliyetlerine devam ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:33
AIESEC gönüllüleri Atatürk’ü yazdı

Türkçe açılımı ’Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği’ olan AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ile Eskişehir’de faaliyetlerine devam ediyor.


AIESEC gönüllüleri, ‘Dünya Bize Katılıyor’ ve ‘Dünyayı Tanıyalım’ projeleri kapsamında son olarak Odunpazarı Tarihi Bölgede yer alan Yeşil Efendi Konağında Atatürk İle Bir Gün Galerisini gezdi. Öğrencilere Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgiler verildi. Kurtuluş Savaşı döneminde tanıklık etmiş askeri objeleri merakla inceleyen AIESEC gönüllüleri, Cumhuriyet’e adım adım ilerlerken tarihe tanıklık eden bu objelerin hikayelerini de öğrendi. AIESEC gönüllüleri, galeride yer alan tarihi objeler arasında adeta zaman yolculuğuna çıktı. Galeriden etkilenen AIESEC gönüllüleri, ziyaret sonrasında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşüncelerini yazdı.


Atatürk’ün yaptıklarından çok etkilendiklerini söyleyen AIESEC gönüllüleri, Atatürk’ün bir dünya lideri olduğunun altını çizdi. AIESEC gönüllüleri, yazdıkları metinlerde Atatürk’e duydukları saygı ve sevgiyi dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:33
  1. odunpazarı

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