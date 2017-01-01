Aidatlarda ipin ucu kaçtı

REIDIN’in, 2018 yılı Konut Projeleri Aidat Değerleri Raporuna göre Türkiye’nin en yüksek konut aidatını İstanbullular ödüyor. Toplu konut geleneğinin beraberinde yeni sektörler doğurduğunu söyleyen M Plus Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Aydın Kartal, sitelere taşınan her ailenin önceliğinin güven, huzur ve sosyal hayatına kalite getirecek hizmetler olduğunu belirtti.

Kolaycılardan kaçının

Her bağımsız bölümün aidat ödediğini kaydeden Kartal, “Bunun için ilk adımda bir bütçe planlamasına gidiliyor. Ancak site yönetimlerinin bütçe öngörülerini dikkatli bir şekilde yapmamaları ve bunların zam ile yedek akçe şeklinde sakinlere yansıtılması bir kolaycılıktır. Bütçenin hem teknik hem de uygulanabilirlik yönünden güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor’ dedi.

Yönetimden fazlasını isteyin

Yönetim işinin ehil eller tarafından yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, “Projesinin arkasında durmayan patronlar her zaman için bir riskin oluşmasına neden olabilir. Yönetim kurulları oluşturulurken de dikkatli olunmalı. Her site sakini ‘Benim ödediğim paralar nereye gidiyor’ sorusunun karşılığını almalıdır. Bu hususta da seçici olmakta yarar var” tavsiyesinde bulundu.

Bu rapora dikkat

Bin 148 markalı konut projesi üzerinden analiz edildiği rapora göre, 2018 yılının en yüksek konut aidatına sahip projesi, 21 TL/metrekare ile İstanbul’da yer alıyor. Üç büyük şehir arasındaki sıralamada ise Ankara 15,17 TL/metrekare ile ikinci olurken, üçüncü sırayı 7,85 TL/metrekare ile İzmir aldı.

En yüksek aidat Beşiktaş’ta

İl, ilçe ve projeler bazında incelendiğinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de oturumun başladığı markalı konut projelerinde, metrekare bazında en yüksek aidat değerine sahip konut projesi 21 TL/metrekare ile İstanbul Beşiktaş’ta bulunuyor. Metrekare bazında en düşük aidat değerine sahip konut projesi ise ortalama 0,23 TL/metrekare ile İstanbul Pendik’te yer alıyor. Ankara’da en yüksek konut aidatına sahip proje metrekare başına 15,17 TL ile Çankaya’da yer alırken, İzmir’de ise Bayraklı ilçesinde bu değer 7.85 olarak tespit edildi. En düşük konut aidatına sahip proje karşılaştırmasında ise İstanbul (0,23 metrekare TL/metrekare); İzmir (0,27 TL/metrekare) ve Ankara’yı (0,42 TL/metrekare), geride bırakarak yine ilk sırada yer aldı.

Fark yüzde 13’ü buluyor

İstanbul ilçeleri için hesaplanan metrekare bazında ortalama aidat değerlerine bakıldığında, Silivri 1,31 TL/metrekare ile en düşük ortalama değere sahipken, 9,62 TL/metrekare ile en yüksek aidat ortalamasına sahip Şişli’de 2017-2018 yılları arasındaki ortalama aidat değişim oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Neler etkili?

Aidat değerleri; lokasyona, sosyo-ekonomik seviyeye, oda tipine ve konut fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Detaylandıracak olursak;

-Sosyo-Ekonomik Derecelendirme sınıflandırmasındaki değişim.

-Refah düzeyi

-Bazı markalı konutlarda dolar cinsinden toplanan aidatlarda TL’ye dönülmesi.

-Daire büyüklüğü ve oda sayısı. (Bunlar azaldıkça, metrekare başına düşen aidat fiyatlarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Stüdyo ve 1+1 daire tiplerinde metrekare başına düşen aidat fiyatları yüksek iken, 3+1 ve 4+1 daireler daha avantajlı durumda.)

İstanbul’daki ortalama aidat değerleri (TL/metrekare)

Şişli 9,62, Beşiktaş 9,21, Kağıthane 5,27, Üsküdar 4,99, Sarıyer 4,71, Eyüp 4,50, Bakırköy 4,45, Kadıköy 4,32, Ataşehir 4,29, Beykoz 4,10, Bayrampaşa 4,05, Zeytinburnu 3,90, Maltepe 3,83, Kartal 3,77, Bağcılar 3,74, Sultangazi 3,54, Küçükçekmece 3,39, Bahçelievler 3,39, Çekmeköy 3,18, Ümraniye 3,07, Sancaktepe 3,04, Tuzla 3,00, Başakşehir 2,99, Pendik 2,84, Güngören 2,77, Gaziosmanpaşa 2,66, Sultanbeyli 2,59, Avcılar 2,54, Esenler 2,29, Esenyurt 2,23, Arnavutköy 2,14, Büyükçekmece 2,05, Beylikdüzü 1,94, Silivri 1,31.