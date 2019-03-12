0553 313 94 23

AID, savaş mağdurlarının "eli ayağı" oluyor

Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Mevlit Yurtseven:- "Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali'de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var"- "Geçen yıl Afrika ve Güney Asya'da yerel partnerlerimizle 380, İHH ortaklığı ile 11 bin katarakt ameliyatı yaptık. Yani yaklaşık 12 bin kişinin görmesine vesile olduk. Bu yıl da hedefimiz Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Çad ve Mali başta olmak üzere 15 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirmek"

12 Mart 2019 Salı 11:04
AID, savaş mağdurlarının "eli ayağı" oluyor

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı doktor Mevlit Yurtseven, "Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali'de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var." dedi.

Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AID olarak dünyanın her yerine sağlık hizmeti için gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Sürdürülebilir projeler üreterek tüm dünyada hizmet vermeye çalıştıklarını dile getiren Yurtseven, şöyle konuştu:

"Engelliler, anne ve çocuk sağlığı üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz protez merkezleri ile özellikle Suriye'deki iç savaşta kol ve bacağını kaybetmiş insanlara protez yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çok fazla. Bu yüzden elimizden gelen desteği veriyoruz. Yurt içinde üç, Suriye'de ise bir protez atölyemiz var. Yakın zamanda yine Suriye'ye bir tane daha atölye kuracağız."

- "Protez konusunu global proje haline getireceğiz"

Yurtseven, Türkiye'de binin üzerinde gönüllü ile birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Protez sorunu sıcak bölgelerde ve özellikle savaşın olduğu yerlerde temel sorun haline gelmiş durumda. Biz de Yemen, Afganistan ve Somali'de kuracağımız protez merkezleri ile protez konusunu global proje haline getireceğiz çünkü bu sorun bitmiyor, elini ve ayağını kaybetmiş çok fazla insan var. Çocuklar büyüdükçe protezlerin değişmesi gerekiyor. İnşallah bu ülkelerde açacağımız atölyelerde yüzlerce çocuğu sevindireceğiz. Biz oraya gitmezsek muhtemelen kimse gitmeyecek. Bu yüzden ciddi bir sorumluluğumuz var."

- Hedef 15 bin katarakt ameliyatı

Dünya Katarakt Projesi ile sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı coğrafyalarda, görme yetisini kaybetmiş insanlar için katarakt ameliyatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Yurtseven, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçen yıl Afrika ve Güney Asya'da yerel partnerlerimizle 380, İHH ortaklığı ile 11 bin katarakt ameliyatı yaptık. Yani yaklaşık 12 bin kişinin görmesine vesile olduk. Bu yıl da hedefimiz Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Çad ve Mali başta olmak üzere 15 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirmek. Yine 2018 yılında Arakan'da yaşanan saldırılar sonucu Bangladeş'e göç eden yüz binlerce mültecinin kaldığı kamplara kurduğumuz AID Bangladeş Sağlık Merkezimizde, yerel ve gönüllü uluslararası doktorlar tarafından 3 ay boyunca çalışma yürüttük. Proje süresince 5 yaş altı 791, 5 yaş üstü 3 bin 357 olmak üzere toplam 4 bin 148 hastaya hizmet verdik."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:04
  1. katarakt
  2. Konya
  3. Protez
  4. savaş mağdurları
  5. Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Mevlit Yurtseven

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası
    1. 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon..
    2. Alper: “Yaptıklarımız,..
    3. FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB..
    4. Cumhur İttifakına Selimşahlar’da..
    5. Letonya, Rus sınırına dikenli tel..
    6. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    7. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    8. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    9. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    10. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    11. Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde..
    12. Küresel şirket Türkiye’de ikinci el..
    13. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    14. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    15. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    16. Benzine 15 kuruş zam
    17. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    18. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    19. Avrupa borsaları
    20. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    21. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    22. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    23. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    24. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    25. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    26. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    27. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    28. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    29. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    30. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!