DİYARBAKIR (AA) - Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) Diyarbakır Temsilciliği açıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki açılış programında Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

AID Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven, yaptığı konuşmada, AID'in 2011 yılında İstanbul'da kurulduğunu söyledi.

Ellerinden geldiği kadar yıkılanı tamir etmeye çalıştıklarını belirten Yurtseven, "İstanbul'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Bolu'ya, Bolu'dan İdlib'e ve Cerablus'a bir köprü oluşuyorsa amacımız bu ortak yolu tanışarak, bir araya gelerek geliştirmektir." dedi.

Yurtseven, Suriye'de yetim çocuklara ve kadınlara sahip çıkılması gerektiğini dile getirerek, Afganistan'da, Yemen'de, Somali gibi birçok yerde insanlık sorunu yaşandığına dikkati çekti.

Suriye'de 500 bin insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Yurtseven, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"500 bin demek, en az 2 milyon 500 bin yaralı insan demek. Bu yaralıların yüzde 60'ı ekstremite hastasıdır. Yemen'de daha kötüsü var. Afganistan'da tükenmişlik, kırılmışlık var. Libya diye bir yer kalmadı. Dünyanın en büyük yedinci petrol üreticisi olan ülke bugün kaostan kafasını kaldıramıyor. Biz elimizden geldiği kadar koşturmaya çalışıyoruz. 500 bin insanın ölüp nüfusunun yarısının iç ve dış göçlerle harap olduğu bir ülkeyi düzeltmeye hiçbirimizin gücü yetmez ama Allah bizim çabamızı bereketlendirir. Asıl önemli olan bir daha bu yıkımı nasıl yaşamamamız gerektiğidir.

Yaşamamamız gerekiyor çünkü altından kalkmamız mümkün değil. Sadece insanlar ölmüyor, kadınlarımız dul kalıyor, çocuklarımız yetim kalıyor."

- "Gönüllüğe dayanan bir çalışma esasımız var"

İnsanlığın AID'e ihtiyacı olduğunu belirten Yurtseven, "Temel gönüllüğe dayanan bir çalışma esasımız var çünkü bu işin bereketi gönülden olmaktır ama çaba ve gayretimizi Allah bereketlendirecek." ifadesini kullandı.

Daha iyi işler yapmaya gayret edeceklerini dile getiren AID Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz da "Bir arkadaşımızın sırtında çantasıyla filanca coğrafyada geziyor olması gerçekten onur verici. Yani kendimiz, misyonumuz, inancımız, insanlığımız adına gerçekten büyük bir gurur vesilesi oluyor." diye konuştu.

AID Diyarbakır Temsilcisi Dr. Murat Koç da AID'in geniş ve büyük bir aile olmaya doğru gittiğine dikkati çekerek, merkezlerine adalet, ahlak, erdem, iyilik ve merhamet ilkelerini aldıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından AID Diyarbakır Temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi.