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AİÇÜ’de “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğü ortaklığıyla “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
AİÇÜ’de “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğü ortaklığıyla “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi.


AİÇÜ Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen ve KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü uzman personellerinden Abdülmelik Taşkın’ın konuşmacı olduğuprograma idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.


Konferansta konuşan KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü uzman personeli Abdülmelik Taşkın, “Girişimcilik, kültürü yaygınlaştırır.” diyerek,KOSGEB’in Devletin veren eli olduğunu ifade etti. Asıl önemli olan fikirdir diyen Taşkın, “kurumumuza fikirlerinizle gelin, sizlere finansal açıdan yardım edelim. KOSKEB’in asıl amacı iyi fikirlere öncülük edip ülkemizi kalkındırmaktır.” dedi.


Taşkın daha sonra Uygulama Girişimcilik Eğitimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Bahar döneminde yaklaşık iki yüz öğrencinin aldığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler KOSGEB tarafından verilen sertifikaları almaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
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