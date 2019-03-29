0553 313 94 23

AİÇÜ’de Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci topluluklarından Tarihe Yolculuk Kulübü ve Tarih Bölüm Başkanlığınca düzenlenen Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması’nın ikinci etabı olan yarı final ve final müsabakaları yoğun bir ilgi ve katılımla AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleştirildi.

29 Mart 2019 Cuma 17:01
AİÇÜ’de Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci topluluklarından Tarihe Yolculuk Kulübü ve Tarih Bölüm Başkanlığınca düzenlenen Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması’nın ikinci etabı olan yarı final ve final müsabakaları yoğun bir ilgi ve katılımla AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleştirildi.Müsabakaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya,Üniversite Genel Sekreteri M. Nuri Kılıç, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alperen Kayserili, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öztop katıldı.


Tarih bölüm başkanı Doç. Dr. Yakup Karataş’ın açılış konuşmasıyla başlayan yarışmanın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emrah İstek yaparken,Doç. Dr. Yakup Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Fehminaz Çabuk ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya yarışma jürisinde yer aldı.


Çeyrek final etabında başarılı olan Efruz, Umud-ı Cihan, Zeyrek ve Berceste takımlarının mücadele ettiği yarı final etabında Zeyrek ve Berceste takımları finale çıktı. Çekişmeli geçen final etabının sonuncunda Dilan Yıldız, Fatma Sadak ve Burak Kılıç’tan oluşan Zeyrek takımı birinci oldu.


Finalde en yüksek puanı alarak birinci olan takıma ödülleri Doç. Dr. Alperen Kayserili, Doç. Dr. Yaşar Bedirhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öztop tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:01
  1. kitap
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa çıkmayın" çağrısı
    1. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    2. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    3. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    4. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    5. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    6. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    8. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    9. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    10. Marmara’da poyraz fırtınası
    11. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    12. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    13. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    14. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    15. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    16. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    17. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    18. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    19. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    20. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    21. Mermer blokları altında kalan işçi..
    22. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    23. Mardin'de balon turizmi başladı
    24. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    25. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    26. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    27. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    28. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    29. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    30. Denizli'deki deprem
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!