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AİÇÜ’de “İslam ve Kadın” konulu panel düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okuyorum Kulübü ile Şuurlu Gençlik Kulübü tarafından Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Doç.

21 Mart 2019 Perşembe 16:34
AİÇÜ’de “İslam ve Kadın” konulu panel düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okuyorum Kulübü ile Şuurlu Gençlik Kulübü tarafından Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Doç. Dr. Salih Geçit, Doç. Dr. Abdülcebbar Kavak, Dr. Öğretim Üyesi Saadet Altay ve Öğr. Gör. Latif Bakış’ın katılımlarıyla “İslam ve Kadın” konulu panel düzenlendi.


AİÇÜ Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Abdülcebbar Kavak’ın yaptığı panel Nurettin Atmaca Üniversite Camii İmamı Mehmet Keleş’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu “ Kuran’ın kadına verdiği değer yüksektir ve Kuran kadına erkeklerden fazla kolaylık sağlamıştır. Bu pozitif bir ayrımcılıktır.” dedi. İslam’ın kadını koruduğunu ifade eden Topçu,İslam’da kadınlara verilen değeri gösteren ve açıklayan Hadislerden örnekler verdi.


Doç. Dr. Salih Geçit yaptığı konuşmada, günümüzdeki kadının değeri İslam’da 1400 yıl önce ortaya konmuştur. Kadınların değerini İslam’ın başlangıcıyla başlatmıştır. Kadınların hakları İslam ile birlikte verilmiştir. Batılı akımlar İslam’daki kadın haklarını olandan farklı bir yöne çevirmeye çalışıp, İslam’ı kadın üzerinden karalama yönünde çaba sarf ediyorlar.” dedi.


Dr. Öğretim Üyesi Saadet Altay, İslam’ın özünde bulunan kadın haklarından bahsetti. Çok eski dönemlerden beri Batı toplumunda kadının sosyal haklarının verilmediğini, kadının asıl haklarının İslam ile verilmeye başlandığın söyledi.


Öğr. Gör. Latif Bakış yaptığı konuşmada,“Rönesans döneminde kadınların cadı olarak görülüp yakılma anlayışı vardı. Bugün bile Batı’da sözde kadın haklarının savunulduğunu dışarıdan gösterilmeye çalışılsa da, kadının haklarının çiğnenmesi batı toplumunda varlığını sürdürmüştür.” dedi.


“Feminizm adında çıkan batı organlı akım, kadının haklarını savunma ilkesiyle görünse de, toplumda aile yapısını parçalamaya dönük bir harekettir.” Diyen Bakış, son olarak; “İslam’ın kadına verdiği değerle, kadınların ilmi faaliyetlere azımsanmayacak bir katkı sağlamıştır.” dedi.


Program, konuşmacılara teşekkür sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:34
  1. doğa

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