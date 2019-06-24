AİÇÜ ile İran Bonab Üniversitesi arasında ‘Akademik İşbirliği Protokolü’ imzalandı

İran Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hossein Piri üniversiteler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında akademik işbirliği, öğrenci değişimi, ortak bilimsel projelerin ve faaliyetlerin yürütülmesi gibi konuları kapsayan protokol imzalandı.

Aynı coğrafyayı paylaşıp ve birçok ortak kültürel değere sahip olunduğunu İran’daki üniversitelerle işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini söyleyen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, nazik ziyaretleri için Rektör Prof. Dr. Hossein Piri’ye teşekkür ederek kendilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Prof. Dr. Hossein Piri ise üniversiteyi çok beğendiğini, özellikle Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bilimsel alt yapısının çok iyi olduğunu söyleyerek kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü Rektör Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür etti.