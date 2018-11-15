Ahşap oyuncak meslek lisesinde de üretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkemizde ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncak tasarımı ve üretimi ile ilgili ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı. MEB, büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların yerli olanaklarla tasarım ve üretiminin yapılması için yeni bir karara imza attı. Buna göre, mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim liselerinde ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygulama başlatıldı. Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında artık ahşap oyuncak üretimi yapılacak. Pilot uygulama için Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi seçildi. Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, 2017’de Türkiye’de döner sermaye kapsamında üretim yapan 774 mesleki ve teknik eğitim okulu arasında en fazla üretim yapan ikinci okul oldu. Pilot projeyle Türkiye’de ahşap oyuncak tasarım ve üretim farkındalığını artırmayı, ahşap oyuncak uygulamalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Çocuk gelişimini destekleyecek yeni inovatif yaklaşımlar geliştirmek istiyoruz. Böylece, ahşap oyuncak tasarım ve üretimini geliştirme ve zenginleştirme de amaçlarımız arasında. Çocuklarda ekran bağımlılığını azaltacak uygulamaları desteklemek istiyoruz” dedi.