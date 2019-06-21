0553 313 94 23

Ahşap Heykel Festivali dolu dolu geçiyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 17:48
Ahşap Heykel Festivali dolu dolu geçiyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda devam ediyor.


Beş günü geride bırakan 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde sanatçılar çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Festivalin 5’inci günüde festivale katılan sanatçıların minik ziyaretçileri vardı. Festival alanını gezen Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, sanatçıların çalışmalarını merakla takip etti. Testere ve tokmak seslerinin yükseldiği çadırlarda, eserler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Cemre Demirgiller, Esfandyar Moradpour (İran), Gizem Türkdoğan, Gülce Yelken, Hasan Çimenci, İlhan Kaya, Mert Kaan Burnaz, Nasrin Yousefi (İran), Ufuk Güneş Taşkın, Yeliz Cantekin’in sanatçı olarak yer aldığı festivale vatandaşların yoğun ilgisi 5’inci günde de devam etti. Bir süre sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Öte yandan alanda yer alan workshop stantlarında vatandaşların ahşapla temas ediyor. Stantlarda görevli sanatçılar, vatandaşların ahşabı oyarak ahşaba dokunmalarını sağladı. Vatandaşlar, A4 boyutundaki ıhlamur ağacı parçalarını oyarak istedikleri deseni ahşaba işledi.


Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile Eldem Sanat Dalyancı Konağı’nda workshoplar düzenledi. Ahşaptan yapılan enstrümanların tanıtıldığı workshoplara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü enstrüman eğitmenlerinden Kenen Pekgöz bağlama, İbrahim Eke duduk ve kaval, Hakan Bozdağ ise vurmalı çalgılar hakkında bilgiler verdi. Eğitmenler workshopda kısa dinletiler de gerçekleştirdi. Müzik dinletileri, konserler, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yapıldığı festivalde,


22 Haziran Cumartesi günü Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nde tornet etkinliği yapılacak. Aynı gün Şebnem Sezer ve Crew 2’6 konser verecek. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar günü saat 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği ile Odunpazarı Bölgesi’ne Demokrasi Ormanı kazandırılacak. Festival, 23 Haziran Pazar günü Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:48
  1. sanat
  2. odunpazarı
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilikten mülteci açıklaması
    1. Valilikten mülteci açıklaması
    2. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    3. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    4. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    5. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    6. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    7. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    8. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    9. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    10. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    11. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    12. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    13. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    14. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    15. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    16. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    17. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    18. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    19. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    20. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    21. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    22. ESOGÜ cinayetleri davası
    23. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    24. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    25. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    26. Gökhan Meral Samsunspor’da
    27. Kendini TIR’ın önüne attı
    28. Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    29. Seçimlere sayılı günler kala bomba..
    30. Merkel, Macron’dan aradığı desteği..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap