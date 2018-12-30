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Ahşap evler yangında kül oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik haldeki iki ahşap ev kül oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 23:49
Ahşap evler yangında kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ünOvacık ilçesi Ambarözü köyünde kullanılmayan Rıfat Yılmaz’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Kadir Yücel ait eve de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:49
  1. Karabük
  2. ovacık

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