Ahşap ev alev alev yandı Düzce’de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Düzce’de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de Erdal Öztürk’e ait fındık bahçesinin içindeki tek katlı ahşap binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev büyük hasar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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