Ahşabı dantel gibi işliyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Tesadüfen başladığı ahşap oymacılığında kendini geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli sanatçı 65 yaşındaki emekli mimar Ömer Erkaraman, 20 yıldır ahşabı adeta dantel gibi işliyor.

İzmir'de mimar olarak çalıştıktan sonra emekli olan evli ve iki çocuk babası Erkaraman, hafta sonu evinde eline geçen kıl testereyle uğraşmaya başladı. Tahtaya çizdiği deseni testereyle kesmeye çalışan Erkaraman, ortaya çıkan eserden büyük mutluluk duymaya başladı.

İlk olarak büyük ve kaba çizimler üzerinde çalışan Erkaraman, daha sonra ince çizimler yapmaya başladı. Herhangi bir ustadan ders almayan ve tamamen deneme yanılma yoluyla kendini bu alanda geliştirerek zaman içinde ustalaşan Erkaraman'a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "ahşap oymacılığı sanatçısı" belgesi verildi.

Emekli olduktan sonra ahşap oymacılığı sanatına daha fazla vakit ayıran Erkaraman, 20 yıldır büyük sabır ve zahmetle elindeki ahşapları Osmanlı ve Selçuklu dönemlerin ait motiflerle süslüyor.

Erkaraman, sergi açmak için geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap oymacılığına naht sanatı dendiğini, kendisinin de çalışmalarında ceviz, zeytin, armut cinsi ağaçlardan elde edilen malzemeleri kullandığını söyledi.

Naht sanatının özünün sabır olduğunu dile getiren Erkaraman, "Sevmezseniz yapacağınız bir şey değil. Öyle bir saatte bitecek bir iş değil. Örneğin bir kapı yaklaşık 6 ay sürüyor. En basit tablo bile en aşağı 20 günde tamamlanıyor. Sabır ve sevmeniz varsa çok güzel yaparsanız yoksa işkence gibi gelir." dedi.

- "Tamamen tesadüfen başladım"

Sanatı kendi başına keşfetmenin ayrı bir zevki olduğunu anlatan Erkaraman, şöyle devam etti:

"Tesadüfen kıl testeresiyle bir şeyler yapıyordum, baktım kesebiliyorum derken yavaş yavaş zevk aldığım desenleri ortaya çıkardım. Zaman içinde o yetenek geliştikçe, zevk aldıkça desenler inceldi ve bu hale geldi. Tamamen tesadüfen başladım. Bir ustam olmadı deneme yanılma yoluyla öğrendim."

Erkaraman, şimdiye kadar İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir, Gaziantep ve Karaman'da 8 sergi açtığını ve gelen ziyaretçilerden çok güzel tepkiler aldığını söyledi.

- "Rehabilitasyonla tedavi gibi düşünün"

Ustalığını gençlere aktarmak istediğini ve bunun için yaklaşık 7 yıldır İzmir'de çeşitli kurslar verdiğini dile getiren Erkaraman, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 90'dan fazla tablo ortaya çıkardım, 10 küsur de çerçeve yaptım. Yaklaşık 7 yıldır halk eğitim merkezlerinde ve çeşitli yerlerde bu sanatın kursunu veriyorum. Bu sene Karşıyaka Belediyesinin kurs yerinde eğitimimize devam ediyoruz. Bu işi yaptığınız zaman bütün dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. İşe yoğunlaştıktan sonra rehabilitasyonla tedavi gibi düşünün, bunun başka bir açıklaması yok. Bir nevi meşguliyetle tedavi, çok rahatlatıcı."

Erkaraman, büyük bir yapıya naht işlemeli kapı yapmak istediğini de dile getirerek, "Eğer büyüklerimiz ilgilenirse İstanbul Çamlıca tepesine yapılan Çamlıca Camisi için tamamen naht sanatından bir kapı yapmak isterim. Bu benim için gerçekten şeref olur, büyük onur duyarım." dedi.