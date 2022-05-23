Ahmet Zeki Üçok kimdir nereli kaç yaşında? Ahmet Zeki Üçok hayatı, biyografisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin partiliye temsilen yeni üyelere rozet taktı. İYİ Parti’ye katılan isimler arasında televizyon ekranlarında izleyicinin göz aşınası olduğu Ahmet Zeki Üçok da yer aldı. Peki Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok nereli kaç yaşında? Ahmet Zeki Üçok mesleği ne hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Zeki Üçok’un hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Ahmet Zeki Üçok kimdir?

1961 yılında, Bursa'da doğdu. Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi. 1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Askeri Hakim Sınıfı'na geçti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamladı. Birçok kumpas davasında, kumpasçılara karşı mücadele verdi ve bundan dolayı hakkında birçok soruşturma ve kovuşturma açıldı. Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı. Hakkındaki kumpas davalarda haklı olduğu anlaşıldı ve beraat etti.