Ahmet Yesevi TÜRTEP ile sınırları kaldırıyor

Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulanAhmet Yesevi Üniversitesi’nin “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülen uzaktan eğitim programları büyük ilgi görüyor.

Biri ön lisans olmak üzere üç lisans ve 19 yüksek lisans programıyla öğrenim hayatını sürdüren üniversitede bahar döneminde Endüstri Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar başlatılacak.