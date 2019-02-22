Ahmet Yenilmez gönüllere dokundu

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü etkinlikleri ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sahnelenen 1071’den 1918’e Göç isimli tiyatro oyunu ile sona erdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde ve sahnelenen ve vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği oyunu Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa,Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve kurum müdürleri de izledi.

Yenilmez’in etkili oyunculuğu izleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşatırken kimi zamanda coşku dolu anlar yaşattı. Gece Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Memiş’in Ahmet Yenilmez’e günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.