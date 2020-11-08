Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz neden öldü?
Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında seslendirme sanatçısı da Ahmet Uz akciğer rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.Peki Ahmet Uz kimdir, nerelidir?
Ahmet Uz, 22 Mart 1945 tarihide Ankara'da dünyaya geldi. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ahmet Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
Ahmet Uz’un rol aldığı bazı oyunlar
Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974