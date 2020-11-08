Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz neden öldü?

Ahmet Uz, 22 Mart 1945 tarihide Ankara'da dünyaya geldi. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ahmet Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Ahmet Uz’un rol aldığı bazı oyunlar

Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974