Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş'ın yeni yönetim kadrosunda yer aldı

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan listede Ahmet Ürkmezgil de bulunmakta. Peki Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Ürkmezgil, 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ürkmezgil, üniversite mezunudur. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Promat Matbaacılık'ın kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ahmet Ürkmezgil, Haziran 2013'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş'nin başkanlığına ikinci kez seçilen Fikret Orman'ın listesinden kulüp yönetimindeki Genel Sekreter ve İcra Kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir.

Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş yeni yönetim kadrosu listesi!