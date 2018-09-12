THY - Kastamonu - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş'ın yeni yönetim kadrosunda yer aldı

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan listede Ahmet Ürkmezgil de bulunmakta. Peki Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil nereli ve kaç yaşında?

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:51
Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş'ın yeni yönetim kadrosunda yer aldı

Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimli olağan genel kurul öncesi tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan listede Ahmet Ürkmezgil de bulunmakta. Peki Ahmet Ürkmezgil kimdir? Ahmet Ürkmezgil nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Ürkmezgil, 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ürkmezgil, üniversite mezunudur. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Promat Matbaacılık'ın kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ahmet Ürkmezgil, Haziran 2013'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş'nin başkanlığına ikinci kez seçilen Fikret Orman'ın listesinden kulüp yönetimindeki Genel Sekreter ve İcra Kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir.

Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde kimler var? Beşiktaş yeni yönetim kadrosu listesi!

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:51
  1. İstanbul
  2. Ahmet Ürkmezgil kimdir
  3. Ahmet Ürkmezgil fikret orman
  4. Ahmet Ürkmezgil beşiktaş yönetim kurulu üyesi
  5. Ahmet Ürkmezgil nereli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü! Duygu dolu anlar yaşandı
    1. Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü!..
    2. Nefes darlığının sebepleri
    3. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    4. Otomobille kamyon çarpıştı! Hayatını..
    5. Ahmet Ürkmezgil Beşiktaş'ın yeni..
    6. Dünyanın en değerli 4 taşından biri
    7. Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması..
    8. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    9. Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş..
    10. Beşiktaş'ın yeni yönetimi kadrosu..
    11. ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap..
    12. Umut Güner Fikret Orman'ın yönetim..
    13. ‘Genetik’ten şanslılarmış!
    14. Serdar Adalı Fikret Orman'ın yönetim..
    15. Fikret Orman’ın yönetim kurulu..
    16. BM komisyon üyesinden ABD'ye 'kırmızı..
    17. Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef..
    18. Sınır ötesi operasyonlarda Türk..
    19. Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
    20. Beklenen Vakit'in çıkışı da böyle oldu..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!