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Ahmet Türk, 15 bin kişilik barış yemeği verdi

Mardin’in Derik ilçesinde Türk ile Metinan aşiretleri arasında yaklaşık 26 yıldır süren kan davası, Ahmet Türk’e ait Atlı köyünde düzenlenen barış yemeğiyle tatlıya bağlandı

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Ahmet Türk, 15 bin kişilik barış yemeği verdi

Derik ve Kızıltepe ilçesinde yerleşik olan Türk ile Metinan aşiretleri arasında yaklaşık 26 yıldır süren ve çok kişinin ölümüne sebep olan kan davasının barış merasimi için yaklaşık bir haftadır süren hazırlık çalışmalarının ardından Atlı köyünde kurulan 38 çadırda verilen barış yemeğine yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı. BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak’ın da hazır bulunduğu barış merasimine BDP’li birçok milletvekili ile bölge belediye başkanları, il başkanları, il genel meclisi ve belediye encümenleriyle vatandaşlar da katıldı. Köy girişinde misafirlerini karşılayan Türk aşireti lideri Ahmet Türk, Derik’ten gelen Metinan aşireti ileri gelenlerinden Şerif Temelli ve diğer aşiret üyelerine köy yerinde kurulan çadırlara kadar eşlik etti. Yapılan barış merasiminde iki aşiretin lideri Şerif Temelli ile Ahmet Türk’ün birlikte barış güvercinlerini uçurmalarının ardından Türk aşiretinin lideri ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk, Metinan aşiretiyle yaklaşık 26 yıldır aralarında yaşanan husumetin barışla sonuçlanması üzerine bir konuşma yaptı. Atlı köyü çevresine kurulan 38 çadırda yaklaşık 15 bin vatandaşın hazır bulunduğu barış yemeği için 550 küçükbaş hayvan ve 15 bin ekmek ile kamyonlar dolusu içme suyu, meşrubat ve ayran ikram edildi. Bir çok aşiretin ileri geleninin de hazır bulunduğu barış yemeğinin ardından dönüş yolunda araçların yoğunluğu nedeniyle tıkanıklık yaşandı. Belediyece görevlendirilen trafik ekiplerinin müdahele ettiği 8 kilometrelik yol, yaşanan izdihamın etkisiyle saatler sonra normale döndü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:46
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