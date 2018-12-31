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Ahmet Tevfik İleri'nin vefatının 57. yılı

Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 57. yılında törenle anıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:01
Ahmet Tevfik İleri'nin vefatının 57. yılı

ANKARA (AA) - Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, ölümünün 57. yılında anıldı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen anma töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar, törende yaptığı konuşmada, İleri'nin Türkiye'ye hizmetlerini anlattı.

Yalsızuçanlar, İleri'nin ülke genelinde üniversiteler açtığını belirterek, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Erzurum Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi olmak üzere üç önemli üniversitede Tevfik İleri'nin imzası vardır." dedi.

ODTÜ'nün Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan toplumların teknik ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu anlatan Yalsızuçanlar, üniversitenin kuruluş yıl dönümünde İleri'nin anılmamasını üzüntüyle karşıladığını kaydetti.

İleri'nin, Köy Enstitülerinin ıslahı ile ilgili çalışmalar da yaptığını hatırlatan Yalsızuçanlar, "Tevfik İleri bunun yanında yeni öğretmen okulları da açmıştır. Ayrıca teknik ve mesleki eğitim alanında da çok önemli hizmetleri var." bilgisini paylaştı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, öğrenciler İleri'nin anısına şiirler okudu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:01
  1. Eski Milli Eğitim Bakanı merhum Tevfik İleri
  2. Sadık Yalsızuçanlar

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