Ahmet Taşgetiren, o gelişme karşısında adeta havalara uçtu

Ahmet Taşgetiren, AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanı 6 birbirine benzemez partinin kerhen bir araya gelmesi karşısında adeta bayram etti. Söz konusu 6 partiden birisi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki yazısında muhalefete övgüler düzen Taşgetiren, ayrıca terör örgütünün siyasi kanadı HDP'ye de masada yer verilmesi gerektiğini ima etti. İşte Taşgetiren'in nerelerden nerelere geldiğini gözler önüne seren o ibretlik yazısı:

"Muhalefet kelimenin tam manasıyla toparlandı. Bir yuvarlak masa etrafında 6 parti liderinin memleket için birlikte hareket etmek üzere bir araya gelmesi başka ne türlü tanımlanabilir ki?

Ve iyidir böyle bir toparlanma…

(...) Ak Parti’nin içinden çıkarak oluşmuş iki parti (DEVA, Gelecek) harıl harıl çözüm paketleri geliştirip kamuoyu ile paylaşıyor. Bunların çözüm paketlerinin önemi, içinden geldikleri ve uzun süre birlikte yürümüş oldukları iktidar kadrolarını biliyor, zihin yapılarını okuyor ve nerede tıkanma yaşandığını yakından gözlemlemiş olmalarındandır. İyi Parti’nin hakeza, farklı alanlardaki çözüm paketleri peyderpey kamuoyu ile paylaşılıyor.

6 partiden söz ediyoruz. Sayılan üç parti ile birlikte CHP, Saadet, Demokrat Parti…. Bunların her biri toplumun altı farklı alanının duyarlılıklarını temsil ediyor. Bu duyarlılıklar ülke yönetimine ne kadar iyi yansırsa, en azından toplumsal barış açısından sağlıklı olur. Daha önce “Bir damar daha var” diye yazmıştım. O damarın bütünlük içinde harmanlanması da son derece önemlidir. Harmanlanmıyor olmasının ülke için oluşturduğu sıkıntı hayati önemdedir. HDP’yi kastediyorum. Burada iktidardan farklı olarak muhalefet adına hiç olmazsa HDP ile görüşülebiliyor olması, iletişim kanalının açık bulunması, AYM’de yürüyen kapatma davasına rağmen bu partinin anayasal çerçevede meşruiyetinin teslim edilmesi önemlidir.

Muhalefet 6 partiden oluşuyor. İktidar cenahından bakıldığında “6 benzemez” olarak niteleniyor olsa da, bu altı farklı damarın bir masa etrafında çözüm önerilerini tartışması, hani bilinen özdeyişle “müsademe-i efkar – fikirler karşılaşması” içine girilmesi neden “barika-i hakikat”e , “hakikat şimşeği”nin çakmasına zemin hazırlamasın? (...) Görelim bakalım nasıl yürüyecekler?"