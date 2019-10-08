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Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin tartışmasına Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da katıldı

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in Tokat'ta yapılan imza etkinliğini AK Parti milletvekili Özlem Zengin'in talimat vererek iptal ettirdiği iddiasını köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Şimşirgil’in “beni KADEM karşıtlığım yüzünden fuardan çıkardılar, beni İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığım için engellediler” sözlerine tepki gösterdi.

08 Ekim 2019 Salı 13:28
Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin tartışmasına Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da katıldı

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in Tokat'ta yapılan imza etkinliğini AK Parti milletvekili Özlem Zengin'in talimat vererek iptal ettirdiği iddiasını köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Şimşirgil’in sözlerini eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Şimşirgil'in, “Beni KADEM karşıtlığım yüzünden fuardan çıkardılar, beni İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığım için engellediler” sözlerine tepki gösteren Kılıçarslan, ünlü akademisyeni katıldığı televizyon programları üzerinden eleştirdi.

Şimşirgil'in adını anmayı yazının sonuna bırakan Kılıçarslan, kadın üzerinden geliştirilen dindarlığın kolay olduğunu belirterek, "Ticaret üzerinden dindarlık geliştirmeye çalışmaktan daha kolay mesela. Zira ticaret üzerinden dindarlık geliştirmeye çabalasa sevgili televaizimiz, bir süre sonra “sistemi ayakta tutan bağışlar”ı yapan zengin tacirlerimiz sohbet halkasını terk edecekler muhtemelen. Kendisini destekleyen “firmaların” reklamlarında “takır takır” kadın bedeni kullanıyor olmalarına gram ses etmeyen televaizlerimiz bin yaşasın yine de." ifadelerini kullandı.

Bu durumun dini ve dindarlığı “yaşanması gereken eksiksiz bir hayat tarzı” olarak tanımlamak yerine “iktidar alanı” olarak tanımlamanın yan etkisi olduğunu kaydeden Kılıçarslan, "En kolay sertlik görece “sessiz ve savunmasız olanlar” üzerinden gerçekleşir. Bireysel fıkhi tercihler inşa etmek kolay! Kadınlara yükselmek kolay! O halde vur gözüne gözüne." dedi.

'Kariyerini FETÖ'cü bir kadın editöre borçlu'

Şimşirgil'e tepki gösteren Kılıçarslan, ünlü akademisyenin kariyerini FETÖ'cü bir kadın editöre borçlu olduğunu öne sürerek, "Kim bilir, belki de asıl sebep, FETÖ’cü olduğuna zerrece inanmadığım Şimşirgil’in bütün yazarlık kariyerini FETÖ’cü ve an itibariyle yaşadığı yurt dışından Türkiye’ye ateş edip duran bir kadın editöre borçlu olmasıdır. Ya da tamamen başka bir sebep vardır. Belki de “kendi kitlesini konsolide etmek için bütünüyle saçma bir yerden” konuşmasıdır sebep. Diyeceğim odur ki lütfen dikkat edelim “kadınlar olmasa çok güzel din aslında” diyen adamlara… Belki de bizden saklamaya çalıştıkları şeyler başkadır. O delikten bile bile sokulmanın âlemi yoktur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:28
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. ahmet şimşirgil
  4. Özlem Zengin Topal
  5. ismail kılıçarslan

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