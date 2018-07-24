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Ahmet Şık Meclis’ten kovuldu mu? HDP milletvekili Ahmet Şık Meclis’te ne dedi de 2 birleşim cezası aldı?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a TBMM Genel Kurulu’nda sarf ettiği sözler gerginliğe neden oldu. PKK’nın partisi HDP’nin militan milletvekili Ahmet Şık’a Meclisten geçici olarak 2 birleşim çıkarılma cezası verildi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:28
Ahmet Şık Meclis’ten kovuldu mu? HDP milletvekili Ahmet Şık Meclis’te ne dedi de 2 birleşim cezası aldı?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a TBMM Genel Kurulu’nda sarf ettiği sözler gerginliğe neden oldu. PKK’nın partisi HDP’nin militan milletvekili Ahmet Şık’a Meclisten geçici olarak 2 birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, "terörle mücadelede" yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında PKK’nın partisi olan HDP’li milletvekili Ahmet Şık’ın sözleri genel kurulda gerginliğe neden oldu.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Meclis’ten kovulmasına neden olan o skandal konuşması şöyle:  "En azından ne olduğunuz, bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli: İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz".

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın hakarete varan sözlerinin ardından tansiyon bir anda yükseldi. AK Parti ile HDP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bu sırada en önde yer alan isim, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dı. AK Partili vekiller tarafından güçlükle durdurulan Özalan, kürsünün kimseye hakaret hakkı vermediğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:28
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