Ahmet Sandal’dan... Peygamberimizdir tüm dünyanın dermanı ve devası. Bütün insanlık kurtulsun, işte budur derdi ve davası. Ahmet Sandal'dan iki dörtlük...

İlk nefesten son nefese orucumuz var. Nefse boyun eğmemekte hurucumuz var. Ölüm mühim değil, yeter ki ak ola alnımız, Yüce Rabbimize bir can borcumuz var. <> Peygamberimizdir tüm dünyanın dermanı ve devası. Bütün insanlık kurtulsun, işte budur derdi ve davası. Bu canım yoluna feda olsun Ey İki Cihan Serveri. Bu Garip’in varsa hayatta bir dileği ve bir duası.

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