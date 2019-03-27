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Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı avına çıkacağız

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisleri ile sanayici ve müteşebbisleri kente çekeceklerini ifade etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:30
Ahmet Sami Kutlu: Yatırımcı avına çıkacağız

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, kuracakları yatırım ofisleri ile sanayici ve müteşebbisleri kente çekeceklerini ifade etti.


Ziraat Mahallesi sakinleriyle buluşan Kutlu, vatandaşlara projelerini anlattı.


Kutlu, "İşle alakalı belediyemiz önümüzdeki dönemde işsizliğin önünü açmak, istihdamı sağlamak adına çok güçlü bir görev ifa edecek. Belediyemizde istihdam merkezi açarak burada çeşitli iş kollarında açacağımız meslek edindirme kurslarıyla sertifikalar vereceğiz. Bu kurslarımızı başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin istihdamına aracılık edeceğiz. Onlara ciddi anlamda iş temin etmeleri noktasında destek olacağız. Yine ’Yatırım ofisi’ diye bir birim kuracağız. Bu ne demek? Şehrimize bir fazla müteşebbis, yatırımcı, sanayici kazandırmak anlamında buradaki uzman arkadaşlarımız yılın tümünü ülkemiz içerisinde gezerek yatırımcı avına çıkacaklar. Mümkün oldukça şehrimizi tanıtarak, yatırım anlamında şehrimizin avantajlarını ifade ederek ve şehrimize yatırıma karar verdiklerinde onların önündeki her türlü bürokratik engelleri aşmak adına her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda ciddi anlamda istihdamı arttırarak işsizlikle alakalı belediyemiz üzerine düşen görevi maksimum düzeyde hayata geçirecek” diye konuştu.


Kutlu’nun programına AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:30
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