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Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera sistemiyle daha güvenli hale getirilecek"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sami Kutlu, çocuk parklarının kamera sistemiyle daha güvenli hale getirileceğini ifade etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:24
Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera sistemiyle daha güvenli hale getirilecek"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sami Kutlu, çocuk parklarının kamera sistemiyle daha güvenli hale getirileceğini ifade etti.


Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle buluşan Kutlu, vatandaşlara projelerini anlattı.


Kutlu, "Çocuk parklarımızın hepsini yeniden elden geçirip, eksiklikleri varsa tamamlayacağız. Her mahallemizde yoğun olarak istenen bir şey var çocuklarımızın güven içerisinde oynayabilmesi için buraları MOBESE kameralarıyla güvenlik altına alacağız. Bu şekilde yavrularımızın çocuk parklarında güven, huzur ve emniyet içerisinde güzel vakit geçirmelerini temin edeceğiz. Uygun olan çocuk parklarının belli kısımlarının üstlerini kapatacağız. Kışında çocukların çocuk parklarında vakit geçirmelerine imkan sunacağız. İşle alakalı belediyemiz önümüzdeki dönemde işsizliğin önünü açmak, istihdamı sağlamak adına çok güçlü bir görev ifa edecek. Belediyemizde istihdam merkezi açarak burada çeşitli iş kollarında açacağımız meslek edindirme kurslarıyla sertifikalar vereceğiz. Bu kurslarımızı başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin istihdamına aracılık edeceğiz. Onlara ciddi anlamda iş temin etmeleri noktasında destek olacağız. Yine ’Yatırım ofisi’ diye bir birim kuracağız. Bu ne demek? Şehrimize bir fazla müteşebbis, yatırımcı, sanayici kazandırmak anlamında buradaki uzman arkadaşlarımız yılın tümünü ülkemiz içerisinde gezerek yatırımcı avına çıkacaklar. Mümkün oldukça şehrimizi tanıtarak, yatırım anlamında şehrimizin avantajlarını ifade ederek ve şehrimize yatırıma karar verdiklerinde onların önündeki her türlü bürokratik engelleri aşmak adına her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda ciddi anlamda istihdamı arttırarak işsizlikle alakalı belediyemiz üzerine düşen görevi maksimum düzeyde hayata geçirecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:24
  1. doğa

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