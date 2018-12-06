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Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir? Ahmet Sami Kutlu AK Parti Kütahya adayı oldu

Ahmet Sami Kutlu, AK Parti Kütahya belediye başkan adayı olarak ismi açıklandı. Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüten Ahmet Sami Kutlu, AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmekteydi. Peki Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir?

06 Aralık 2018 Perşembe 12:49
Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir? Ahmet Sami Kutlu AK Parti Kütahya adayı oldu

Ahmet Sami Kutlu, AK Parti Kütahya belediye başkan adayı olarak ismi açıklandı. Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüten Ahmet Sami Kutlu, AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmekteydi. Peki Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir? 

Ahmet Sami Kutlu kimdir?

Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 Kütahya doğumludur. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yedek subay olarak vatani görevini tamamlamadıktan sonra 1994 yılından beri Kütahya’da serbest avukatlık yapmaktadır. Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneğinde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevine devam etmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti’den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Birlik Vakfı’nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, son olarak AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:50
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