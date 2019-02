Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz Kütahya’ya hep birlikte kavuşacağız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkanı Ahmet Sami Kutlu, basın mensuplarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de katıldı.

Kutlu, isminin belediye başkan adaylığı için açıklandığı günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmalara başladıklarını, Kütahya’da hemen her kesimle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

İstişareye büyük önem verdiklerini ifade eden Kutlu, “Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, sokaklarında oynadığım, çocuklarımı büyüttüğüm kadim şehrimize Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin. Allah rızası için ve memlekete hizmet etmek gayesi ile yola çıkan tüm ekip arkadaşlarımın Allah ayağına taş değdirmesin. İsmimizin Kütahya AK Parti Belediye Başkan adayı olarak açıklandığı gün itibari ile şehrimizin ziyaret edilmedik yerini bırakmadan her bir vatandaşımızın bizlerden istek ve taleplerini dinlemek için olağanca gücümüz ve günde 18 saate varan çalışma tempomuz ile hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Notlar alıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda her bireyin fikri, önerisi, şikayeti ve talebi büyük önem arz ediyor. Söz uçar yazı kalır denildiği gibi bize ulaşan veya ulaştırılan konuları not alıyor, bunları konu başlıkları ile bir araya getirip değerlendirmeye alıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki Kütahya’yı, şehrimizde yaşayan tüm canlılar (insan, hayvan, bitki) için en yaşanabilir yer haline getirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kütahya mutlu insanların yaşadığı bir şehir olacak” diye konuştu.

"ŞEHİR DEĞİŞİME SÜREKLİ AÇIK OLMALI"

Kütahya’nın hayal ettiği şehir için çalışacaklarını kaydeden Kutlu, “İşinin ehli, konusuna hakim, kendi ile, karşısındakiler ile, şehirle barışık kadrolarımızla Kütahya halkının hizmetinde olacağız. Yorulmadan çalışacağız. Sizlerin aracılığı ile tüm hemşerilerimize söz veriyorum hayal ettiğim, hayal ettiğiniz bir Kütahya’ya hep birlikte kavuşacağız. Kıymetli dostlar biz dönüşmeyeceğiz. Dönüşüm, geçmişi reddetmek manasına gelir. Oysa biz, geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi; Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek niyetindeyiz. Şehir sürekli değişime açık olmalıdır. 1 Nisan sabahı Allah’ın izni ve hemşehrilerimizin teveccühü ile görev başına geldiğimizde, yapacağımız çalışmalarla şehrimizi her türlü değişime açık, fırsatlar şehri haline getireceğiz. Kütahya’mız tüm dinamikleri ile şahlanacak ve şehrimizde yaşayan her birey bu şahlanmanın sağladığı avantajları yaşayacaktır. Şehir, insanın hayatını düzenlemek amacıyla inşa ettiği en önemli mekandır ve bu mekan insan hayatının bütününü çevreleyen bir yapıdır. Geldiğimiz çağda yaşanan teknolojik ve dijital gelişmeler bizim de şehir hayatımızı etkilemektedir. Bu değişime bir an önce ayak uydurup hemşehrilerimizin daha huzurlu ve güvenli yaşayabilecekleri bir şehir oluşturacağız. Şehir, zaman içerisinde şekillenen davranışlar bütünüdür. Halkımızın günümüz isteklerine uyum sağlayan davranışlarını karşılayacak mekanlar, meydanlar, sosyal alanlar oluşturacağız. Sadece bir düzeyin ihtiyaçlarını ve problemlerini dikkate alarak diğerlerini ihmal etmenin, doğru bir yaklaşım olmadığını değerlendirmekteyiz. Bütün sosyal ve ekonomik kesimlere eşit bir şekilde belediye hizmetlerini ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

"DOĞRU ELEŞTİRİLERE AÇIK OLACAĞIZ"

“Çıktığımız Bu Yolda, Gönüller Kazanmak İçin var gücümüzle çalışacağız” diyen Kutlu, şöyle devam etti: “Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, göreve geldiğimiz gün itibari ile Kütahya’mızdaki birbirinden kıymetli basın mensuplarıyla yalnızca basın açıklamalarımızda değil, uygun olan her fırsatta bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunacağız. Belediyecilikte en önemli konulardan biri, yapılan hizmetlerin halkımızdaki yansımaları, geri dönüşleri ve daha öncesinde halkın istek ve taleplerinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda var olan beyaz masa ve Whatsapp hizmet hatlarımız dışında teknolojinin bize sunduğu tüm imkanlar ile halkımızdan taleplerin alınmasını sağlayacağız. Ben biliyorum ki basınımıza da bu konuda yoğun geri dönüşler oluyor, bu konuda günün her saatinde Çözüm Belediyeciliği bakış açımızla, istek ve taleplere mümkün olabilen en kısa sürede çözüm üreteceğiz. Bu konuda kuşkusuz sizlerin katkıları çok büyük önem taşıyacaktır. Yerel medya yerel yönetimlerin etkinliklerini duyurmada en etkin araçtır. Medya organlarınca eleştirel bakışlar bazen yerel yönetimi rahatsız eder. Doğrusu eleştirileri tarafsız değerlendirip hataları görme, ders çıkarma ve düzeltme yoluna gitmektir. Bu açıdan yerel basın ve yerel yönetim ayrılmaz bir bütündür. Kütahya Belediyemizin yeni hizmet binasında sizlerin en iyi şartlarda işlerinizi ve çalışmalarınızı yapabileceğiniz bir ofis tahsis edilecektir. Belediyemizin ilgili birim ve müdürlükleri ile basın mensuplarımızın entegrasyonunu en üst düzeye çıkartacağız. Sizlere hızlı ve doğru bilginin aktarımını sağlayacak, sizlerle birlikte Marka Şehir Kütahya olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.” (EFE-)