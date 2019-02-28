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Ahmet Sami Kutlu: "Çöple alakalı problemi derhal sonlandıracağız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde çöp toplama ve sokaklarımızın çok daha temiz ve yaşanılır olması anlamında belediyemiz üzerine düşen görevini yapacaktır" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
Ahmet Sami Kutlu: "Çöple alakalı problemi derhal sonlandıracağız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde çöp toplama ve sokaklarımızın çok daha temiz ve yaşanılır olması anlamında belediyemiz üzerine düşen görevini yapacaktır" dedi.


Kutlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte, Yahya Bey Konağı’nda Börekçiler, Paşam Sultan ve Maruf mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Kütahya’da çöplerin toplanması hususunda bir takım problemler yaşandığını ifade eden Kutlu, "Çöplerle alakalı hemen hemen her mahallemizde bir problemimiz var. Malumunuz merkez ve ilçe belediyelerimizin oluşturduğu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) bir kurum var. Bu kurum Kütahya ve ilçelerindeki çöplerin toplanması, taşınması ve Perli’deki sahada bertarafıyla alakalı bir ihale yaptı. Bu imtiyaz sözleşmesiyle şirkete ihaleyle verildi. Ama uzun süredir bu şirket ile belediyemiz arasında sıkıntılar vardı. Bildiğim kadarıyla sözleşme feshedildi. Birden fazla dava devam ediyor. Hali hazır durumda sözleşme hükümlerine göre, tasfiyeyle alakalı; Yani araçlar ne olacak? Bu süreç içerisinde kim ne vazife üstlenecek? Şirketle birlik arasındaki bu görüşmeler devam ediyor. Ama takdir edersiniz nasıl birleşmek nasıl sıkıntılı bir işse, şartlarda ve koşullarda anlaşmak, ayrılırken de birtakım konularda müzakereler uzun sürüyor. Bu nedenle çöplerin toplanmasında belki sıkıntılar yaşanıyor. Çöplerin toplanması, konteynerlerin temizliği ilaçlanması konularındaki ve çöp depolama alanında ortaya çıkan gazdan enerji santrali kurulması noktasında firmanın hükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu sıkıntılar yaşandı. İnşallah önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde çöp toplama ve sokaklarımızın çok daha temiz ve yaşanılır olması anlamında belediyemiz üzerine düşen görevini yapacaktır. Çöpün toplanmasıyla bertarafını yani depolanmasını iki ayrı ihaleyle ya da iki ayrı şirketle yapılabilir.Bununla ilgili detayları önümüzdeki dönemde etraflı şekilde değerlendireceğiz. Dolayısıyla çöple alakalı yaşanan bu olumsuzluğu çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
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