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Ahmet Sami Kutlu: "1 Nisan yeni bir bahar olacak, yeni başlangıçlar olacak"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, 1 Nisan’ın, yeni başlangıçların tarihi olacağını ifade etti.

12 Mart 2019 Salı 19:01
Ahmet Sami Kutlu: "1 Nisan yeni bir bahar olacak, yeni başlangıçlar olacak"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, 1 Nisan’ın, yeni başlangıçların tarihi olacağını ifade etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katıldığı toplantıda konuşan Kutlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 31 Mart seçimlerinde Kütahya Belediye Başkan Adayı olarak takdir edilmemizden sonra teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediyemizle çok uyumlu bir şekilde, yüksek tempoyla kampanyamızı başlattık, hemen çalışmaya başladık. Özellikle kadın kollarındaki ak kadrolar ve gençlik kollarındaki heyecanlı gençlerimiz çok büyük destek veriyorlar. Teşkilatımızdaki bu yüksek uyum ve tempo bizlerdeki çalışma gayretini artırıyor. Adaylığımızın tespitinden itibaren başta mahallelerimiz, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, yerel basınımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Esnaf odamız, meslek kuruluşlarımız, hanım gezeklerine varıncaya kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah’ın izni ile hemşehrilerimizin de teveccühü ile 31 Mart’ta Kütahya’mızın belediyesinde AK Parti bayrağının dalgalanmaya devam edeceğinden hiçbir tereddütlümüz yok. Bu sadece yerel bir seçim değil, bizim medeniyetimizden süzülüp gelen, değerlerimizin siyasetini yaptığımızın farkındayız. 31 Mart’ta AK Parti’mize verdiğimiz her oyla belediye başkanımızı tespit ederken aynı zamanda bu değerler siyasetimizin de ülkemizde milletimizin bir kere daha arkasında güçlü bir şekilde durduğunu ilan edeceğimizin de farkındayız. Her birimiz aynı bilinçteyiz. Vereceğimiz oylarla Cumhurbaşkanımızın ülkemizde ve dünyada tekrar güçlü söz söyleyen, oyun kuran ve zayıfların haklarını savunan bir dava adamı olarak devam edeceğiz. 1 Nisan yeni bir bahar olacak, yeni başlangıçlar olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:01
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