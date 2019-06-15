0553 313 94 23

Ahmet Piriştina anıldı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün 15’inci yıl dönümünde anıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Ahmet Piriştina anıldı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün 15’inci yıl dönümünde anıldı.


Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma töreni düzenlendi. Ölümünün 15’inci yıl dönümündeki tören, Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.


Törene katılanlar Piriştina’nın mezarına karanfiller bırakarak dua etti. Kur’an-ı Kerim okunan törende kavrulan helva vatandaşlara dağıtıldı.


Merhum Başkan Ahmet Piriştina’nın oğlu Levent Piriştina, törene katılanlara hitaben kısa bir konuşma yaparak şunları kaydetti:


"15 yıldır bu acıyı sizlerle paylaşıyoruz. İzmirlilerin sevgisi ile zor günleri birlikte atlattık. Bu süre içinde bizi bir an olsun bile yalnız bırakmayan, bize bu onuru yaşatan İzmirliler’e teşekkür ediyoruz. Hep beraber kabri başında dua etmek bize güç veriyor."


Anma törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Başkan Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, oğlu Levent Piriştina kızı Zeynep Piriştina Subaşı, ablası Mergim Gülmen, gelini Ahu Sepin Piriştina, partililer ile eski mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgisi duygulandırıyor
    1. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    2. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    3. Kuvvetli yağış uyarısı!
    4. İzmir’de bağış yarışı
    5. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    6. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    7. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    8. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    9. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    10. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    11. MHP grubundan imarda yükseklik..
    12. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    13. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    14. Son saniyelerde sınav salonuna..
    15. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    16. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    17. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    18. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    19. Çiğli yaz spor okulları açılıyor
    20. Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na..
    21. Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5..
    22. 18 ülke İdlib için bugün meydanlarda!
    23. Türk ayakkabı ve saraciye ürünleri..
    24. Sufi yolu gezginlerinden, Başkan..
    25. YKS'de birinci oturumu sona erdi
    26. Kuşadası Belediyesi’nden seyyar..
    27. TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor
    28. Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci yakalandı
    29. Başkan Özlü “23 Haziranda oylarımız..
    30. Ticaret Odası’nın kongre merkezi..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu