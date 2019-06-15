Ahmet Piriştina anıldı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün 15’inci yıl dönümünde anıldı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma töreni düzenlendi. Ölümünün 15’inci yıl dönümündeki tören, Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

Törene katılanlar Piriştina’nın mezarına karanfiller bırakarak dua etti. Kur’an-ı Kerim okunan törende kavrulan helva vatandaşlara dağıtıldı.

Merhum Başkan Ahmet Piriştina’nın oğlu Levent Piriştina, törene katılanlara hitaben kısa bir konuşma yaparak şunları kaydetti:

"15 yıldır bu acıyı sizlerle paylaşıyoruz. İzmirlilerin sevgisi ile zor günleri birlikte atlattık. Bu süre içinde bizi bir an olsun bile yalnız bırakmayan, bize bu onuru yaşatan İzmirliler’e teşekkür ediyoruz. Hep beraber kabri başında dua etmek bize güç veriyor."

Anma törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Başkan Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, oğlu Levent Piriştina kızı Zeynep Piriştina Subaşı, ablası Mergim Gülmen, gelini Ahu Sepin Piriştina, partililer ile eski mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.