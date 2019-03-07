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Ahmet Pekyatırmacı çocuklara şivlilik dağıttı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocuklara şivlilik poşeti dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:46
Ahmet Pekyatırmacı çocuklara şivlilik dağıttı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik poşeti dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

 

Kişisel sosyal medya hesaplarından tüm çocukları şivlilik toplamaları için Selçuklu Belediyesine davet eden Başkan Pekyatırmacı, sabahın erken saatlerde belediyeye gelen çocuklara Şivlilik poşeti dağıttı. Başkan Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Aydınlıkevler Yönetimi tarafından düzenlenen 2. Şivlilik Dağıtım Etkinliğine de katıldı. Şivliliğin Konya’da yaşatılan güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, gelenek, görenek ve değerlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Bugün Konya sokaklarımızda ayrı bir coşku ve bereket yaşanıyor. Akşam binlerce çocuğumuzun katılımıyla gerçekleşen fener alayı coşkusunun ardından bugün sabahın erken saatlerinden itibaren mahallerimizde Şivlilik canlılığını görüyoruz. Akşam da hemşehrilerimizle birlikte Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Konya, üç aylara çocukları mutlu ederek başlıyor. Çocuklarımızın heyecan ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor ve üç aylar bereketimizi artırıyor. İnşallah Şivlilik ve fener alayı gibi güzel geleneklerimiz unutulmamalı ve gelecek nesillere aktarılmalı" ifadelerini kullandı.

 

Başkan Pekyatırmacı, Regaip Kandilinin de tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:46
  1. Konya
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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