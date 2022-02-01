Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Seçimler 18 Haziran 2023'te gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde aday olacağını açıklamıştı. Millet İttifakı ise henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Son olarak Ahmet Özal cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Ahmet Özal hangi partiden cumhurbaşkanı adayı?

Uçankuş TV'ye konuşan Ahmet Özal, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım.100 bin imza toplayacağım. Gerekirse de 1 milyon imza toplarım. Ben adayım. Türkiye'yi hem politik hem de ekonomik olarak kurtaracak isim benim” dedi.