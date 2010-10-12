Ahmet Özal: “Babamın oğlu dinlese şikayet ederim”

Özal, dinlemelerin kanuna aykırı olduğunu belirterek, “Babamın oğlu dinlese şikayet ederim” dedi. İfadesi tamamlandıktan sonra adliyeden ayrılan Özal, “Konuşmaları dinledim. Ses kayıtları 90’lı yılların sonunda, benim parti kurma çalışmaları yaptığım döneme ait. Babamın ölümüyle ilgili bir araştırma başlatılmasıyla alakalı da bir konuşma var. Toplamda 15-20 adet kayıt bulunuyor. Tabii bu durum benim hoşuma gitmedi. Bu dinlemeler kanuna aykırı. Babamın oğlu dinlese şikayet ederim” diye konuştu.