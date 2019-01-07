AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş oldu. Peki Ahmet Necati Özbaş kimdir? Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında? Ahmet Necati Özbaş hangi görevlerde bulundu. İşte Ak Parti Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş'ın biyografisi...

AHMET NECATİ ÖZBAŞ KİMDİR?

1971 yılında Sarayköy ' de doğdu.



İlk ve orta öğrenimini Sarayköy ' de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.Sarayköy ' de aile şirketlerinin başına geçti.



AK Parti ile başlayan siyaset hayatında 2004 - 2008 ve 2012 - 2013 yılları arasında Ak Parti İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.İyi derecede İngilizce bilen Özbaş , evli ve 2 çocuk babasıdır.