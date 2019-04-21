Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın ismi Şahinbey’de yaşayacak

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Şahinbey Belediyesi, Güneykent Mahallesine yaptırdığı Ahmet Muhtar Büyük Çınar Cami’nin açılışını gerçekleştirdi.

Her mahalleye sosyal tesis ve cami yaptıran Şahinbey Belediyesi, Güneykent Mahallesine yeni bir cami yaptırdı. Görkemli bir törenle hizmete açılan cami 455 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Zemin kat ve mahfel kattan oluşan cami de 465 kişi aynı anda ibadet yapabilecek. Caminin açılışı Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılırken, açılışa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Şehitkamil Kadim Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik, camiye ismi verilen Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın oğlu, Fatih Büyükçınar, eşi Fatma Büyükçınar, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

“Camilerle birliğimiz beraberliğimiz artacak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin doldurulması ve şenlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ahmet Muhtar Büyükçınar, hocamı sağlığında tanıyamadım. Ama kitabını büyük bir zevkle okudum ve adını yaşatmak adına camimize ismini verdik. Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın çok enteresan bir hayatı var. Sadece bir hoca alim değil tam bir hayat adamı. Onları örnek almak gerekiyor. Mübarek Ramazan Ayı geliyor ve camilerimizi daha da şenlendirmek istiyoruz. Her mahalleli camilerimizin avlusunda birlikte iftar açsınlar ki birliktelik olsun ve camilerimiz dolsun. Sadece namazdan, namaza değil camileri cem edilen yer haline getirmeliyiz. Şahinbey’de şuanda yapılan cami sayısı 65’i geçti ve 37 tane de inşaatı devam eden camimiz var. Türkiye’nin ikinci büyük camisini Akkent Mahallesi’ne yapıyoruz ve önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Camilerimiz arttıkça toplumumuzda kaynaşma oldukça, birliğimiz beraberliğimizdevam edecektir. Aynı zamanda güzel insanların yetişmesine vesile olacaktır” dedi.

“Mübarek bir insandı”

Şehitkamil Kadim Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik, Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın önemli hizmetler yaptığını belirterek, “Ahmet Muhtar Büyükçınar Gazianteplilerin geç tanıdığı mübarek bir insandı. Kendisi çok güzel ve önemli hayırlı hizmetler yapmıştır. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun. Bu insanları unutmuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Ahmet Muhtar Büyükçınar önemli birisidir"

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ahmet Muhtar Büyükçınar’ı Gazianteplilere tanıtacaklarını belirterek, “Hocamız aslında birkaç devri yaşayan biridir. Suriye, Mısır, Kahire gibi yerleri görerek çok devirler atlatmış birisidir. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Yüksek İhtisas Merkezi olan müftü ve vaiz yetiştiren en üst eğitim kuruluşuna hoca olmuştur. Hocamızla ilgili yapacağımız sempozyumlarla kendisini Gazianteplilere tanıtacağız” şeklinde konuştu.

“Başkan Mehmet Tahmazoğluna teşekkür ediyoruz”

Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın oğlu, Fatih Büyükçınar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böyle güzel bir eseri yaptırdığı için teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımıza böyle güzel bir eseri Gazianteplilere kazandırdığı için teşekkür ederiz. Onu anlamak için kitabını okumanız yeterli. O her şeyini kitabında yazıya dökerek anlattı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ahmet Muhtar Büyükçınar Cami vatandaşlarında katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.