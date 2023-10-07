Ahmet Mücahit Arınç kimdir?

Manisa - 1986



1986 yılında Manisa’da doğdu. İstanbul bilgi üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Tobb-tepav bünyesindeuzman-araştırmacı sıfatıyla çalıştıktan sonra enerji ve petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan tpıc bünyesine katıldı. Avrupa’da Türklerin bulundukları bölgelerde entegrasyon problemlerinin giderilmesi, ırkçılık ve islamofobi ile mücadele gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda katılımcı ve organizatör olarak görev almıştır. 27. Dönemde İstanbul, 28. Dönemde ise Manisa milletvekili seçildi. Millî eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu üyesi olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.