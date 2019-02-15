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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: AK Parti rekor kırdı

Kasımpaşa’da düzenlenen programda Giresunlularla bir araya gelen Başkan Ahmet Misbah Demircan, “Cumhuriyet tarihinde yapılan işlerin yarısından fazlasının 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını görüyoruz. Bu bir hizmet rekorudur” dedi

15 Şubat 2019 Cuma 15:07
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: AK Parti rekor kırdı

YAKUP SARIÇİÇEK

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından ‘Hemşehrimizle buluşuyoruz, Beyoğlu’nu konuşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen Dernek Buluşmaları’nın bu seferki konukları Giresunlular oldu. Kasımpaşa’da düzenlenen etkinliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş’un yanı sıra bine yakın Giresunlu katıldı.

"Bu memleket nereden nereye geldi"

Gecede konuşan Beyoğlu Belediye BaşkanıAhmet Misbah Demircan, Türkiye’nin büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek “Bu memleket nereden nereye geldi. Her yer değişti, bizlerde Belediye olarak üzerimize düşeni gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan işlerin yarısından fazlasının 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını görüyoruz. Bu bir hizmet rekorudur. İşte böylesine bir aşkla, böylesine bir öz veriyle ve sizlerin dualarıyla bu memleket başka yerlere geldi” dedi.

Başkan Demircan, “2004’te belediyecilik çöptü, çukurdu, çamurdu. Bunları konuşuyorduk. Bugün ise eğitimi, doğru insan yetiştirmeyi, ekonomiyi geliştirmeyi, herkesi iş sahibi yapmayı konuşuyoruz. Artık belediyecilik buraya geldi. Bir nevi insanlara yaşam koçluğu yapıyoruz. Vatandaşlarımızı daha kaliteli yaşatacak ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir yerel yönetim hükümetiyle birlikte senkronize çalışıyorlarsa o zaman hayat daha kaliteli ve daha iyi bir yere gidecektir. Sonuçta 17 yıldır AK Parti iktidarının yaptıkları ortada. 15 sene Beyoğlu’nda belediye başkanlığı yaptım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek verdiniz, dualarınızla her zaman yanımda oldunuz. Beyoğlu’nda iş yapmak, eserler ortaya koymak benim için büyük bir onur ve gururdur” şeklinde konuştu.

Bu bir hizmet kervanıdır

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan AdayıHaydar Ali Yıldız ise, “Beyoğlu’nda yönetimimizin birinci esası adalet, ikinci esası ise istişare olacak. Çünkü bizim inancımız ve medeniyetimiz bize adaletli olmayı ve istişare etmeyi emrediyor. Cumhurbaşkanımız da AK Parti’yi kurarken ortak aklın partisi olarak kurdu. Bizlerde Beyoğlu’nda gönülleri fethederek bu güzel şehrimizi hep birlikte daha ilerilere taşıyacağız. Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a Beyoğlu’na yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir hizmet kervanıdır. Bizlerde bir gün bu koltukları bir başka arkadaşımıza bırakacağız ve inşallah hep birlikte hoş sedayı Beyoğlu’na bırakmanın onurunu ve şerefini yaşayacağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:07
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