Ahmet Metin Genç kimdir nerelidir? AK Parti Araklı belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç

Ahmet Metin Genç AK Parti Ortahisar belediye başkan adayı son dakika olmasıyla birlikte Ahmet Metin Genç’in biyografisi araştırılıyor. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi. Peki Ahmet Metin Genç kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Ahmet Metin Genç’in hayatı…

Ahmet Metin Genç kimdir?

972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi. 2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Genç , evli ve iki çocuk babasıdır.